Фасад новой ледовой арены презентовали в Нижнем Новгороде

«Команда разработала лаконичную, но запоминающуюся графику фасада, которая опоясывает арену, что отсылает к классическому приёму в архитектуре, когда на фризах появлялись мозаики, фрески и барельефы, повествующие о героях мифов, приключениях и важных событиях. Так и фасад арены сам по себе становится картиной со своим особенным сюжетом — ледовой баталией, которая перфорирована на его поверхности», — рассказала директор Института Дарья Шорина.