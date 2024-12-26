11 ледовая переправа открылась в Иркутской области

Напомним, на информационных знаках, расположенных вблизи дорог, можно узнать о порядке движения, максимально допустимой скорости, режиме работы и другом. Каждый день работники измеряют толщину льда, расчищают его от снега. Границы обозначены маркировочными вехами, выезд за них строго запрещен.