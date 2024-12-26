11 ледовая переправа открылась в Иркутской области

В Иркутской области 26 декабря 2024 открылась 11 ледовая переправа. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, дорога соединяет населенные пункты Шелаево и Новобирюсинский, ее длина достигла 260 метров, ширина — 10 метров, грузоподъемность — 20 тонн.
— Всего для безопасного проезда по льду в Приангарье работают переправы в Катангском, Киренском и Тайшетском районах. Зимой планируют открыть 42 переправы в 17 муниципальных образованиях: 11 областного значения и 31 муниципального, — уточнили в ведомстве.
Напомним, на информационных знаках, расположенных вблизи дорог, можно узнать о порядке движения, максимально допустимой скорости, режиме работы и другом. Каждый день работники измеряют толщину льда, расчищают его от снега. Границы обозначены маркировочными вехами, выезд за них строго запрещен.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что особый противопожарный режим введут в Иркутской области в новогодние праздники.