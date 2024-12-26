Запрещенные салюты запустили в Воронеже при опасности атаки БПЛА

Вечером в среду, 25 декабря, воронежцы сообщили о запуске салютов в нескольких точках города. Помимо того, что сейчас в регионе введен запрет на продажу и использование пиротехники, в это время также действовал сигнал об опасности атаки БПЛА. Видео было опубликовано в социальных сетях.
Запуск салюта, в частности, сняли на улице Путиловской. По словам очевидцев, взрывы пиротехники были слышны на весь район.
Другое видео записали на Транспортной улице. На кадрах отчетлива видны и слышны взрывы батареи салютов.
Как сообщало РИА «Воронеж», региональный оперативный штаб принял решение установить запрет на продажу и использование пиротехники в Воронежской области с 23 декабря по 15 января 2025 года. Ограничение не касается хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня. Эти изделия входят в первый класс пиротехники и практически не представляют опасности. Использовать их можно.
Вчера, 25 декабря, в Воронежской области на длительное время была объявлена опасность атаки БПЛА. Сигнал поступил в 18:57. Об отмене опасности губернатор Александр Гусев сообщил в своем telegram-канале сегодня в 6:24.
Сегодня утром стало известно, что в одном из районов Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был обнаружен и уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Всего же в ночь на 26 декабря средства ПВО ликвидировали пять украинских БПЛА на территории трех регионов России.
В соцсетях также сообщили, что салюты стали не единственной вещью в небе над Воронежем, которая привлекла внимание горожан. Жители домов поблизости от авторынка рассказали о запуске китайских фонариков.
— Со стороны авторынка люди запускают китайские фонарики, весь дом перепугался, долетает до Молодежного, — пожаловались воронежцы.