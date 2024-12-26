Запрещенные салюты запустили в Воронеже при опасности атаки БПЛА

Сегодня утром стало известно, что в одном из районов Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был обнаружен и уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Всего же в ночь на 26 декабря средства ПВО ликвидировали пять украинских БПЛА на территории трех регионов России.