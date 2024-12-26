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С 1 января в Ростовской области поднимут выплаты для работающих пенсионеров

Выплаты работающих пенсионеров проиндексируют в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2025 года в Ростовской области проиндексируют пенсии работающим пенсионерам. Информацию СФР опубликовали на сайте донского правительства.

— Выплаты повысят всем получателям, независимо от наличия у них оплачиваемой работы. Однако суммы будут разными у тех, кто продолжает трудиться, и у тех, кто уволился, — рассказали жителям Дона.

Напомним, в 2024 году денежные перечисления работающих пенсионеров подлежат индексации наравне с выплатами неработающих. При этом корректировку применяют не к сумме выплаты, а к ее размеру, учитывающему все индексации за периоды трудовой деятельности.

Уровень индексации считается от суммы, которую пенсионер мог бы получать, если бы был неработающим.

Когда специалист уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год, он получит повышение с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы. Иными словами, увеличение выплат гарантировано всем, но только оставившие трудовую деятельность получат еще и прибавку в связи с прекращением работы.

Индексация с нового года планируется на уровне 7,3%. Однако федеральное правительство сохранило право дополнительно увеличить пенсии в том случае, если рост цен по итогам года окажется выше указанного коэффициента.