С 1 января в Ростовской области поднимут выплаты для работающих пенсионеров

Когда специалист уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год, он получит повышение с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы. Иными словами, увеличение выплат гарантировано всем, но только оставившие трудовую деятельность получат еще и прибавку в связи с прекращением работы.