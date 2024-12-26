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Опасным ялтинским детсадом заинтересовался Бастрыкин

Бастрыкин поручил проверить опасный детский сад в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ненадлежащем состоянии территории детского сада в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дошкольное учреждение находится в Ялте. В сети сообщается о ненадлежащем состоянии площадки детсада в Ялте.

«По словам родителей, там отсутствует безопасное покрытие, бордюры и тротуары пришли в негодность, из-за чего дети постоянно получают травмы», — говорится в сообщении.

Жители обращались к местным властям. Однако ремонт так и не ведется. Крымские следователи проводят проверку. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по РК и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ее ходе и установленных обстоятельствах.

СК