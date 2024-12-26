Опасным ялтинским детсадом заинтересовался Бастрыкин

Жители обращались к местным властям. Однако ремонт так и не ведется. Крымские следователи проводят проверку. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по РК и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ее ходе и установленных обстоятельствах.