Опасным ялтинским детсадом заинтересовался Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ненадлежащем состоянии территории детского сада в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Дошкольное учреждение находится в Ялте. В сети сообщается о ненадлежащем состоянии площадки детсада в Ялте.
«По словам родителей, там отсутствует безопасное покрытие, бордюры и тротуары пришли в негодность, из-за чего дети постоянно получают травмы», — говорится в сообщении.
Жители обращались к местным властям. Однако ремонт так и не ведется. Крымские следователи проводят проверку. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по РК и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ее ходе и установленных обстоятельствах.