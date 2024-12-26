Как не попасть на больничную койку в праздничные дни: Молдавские спасатели предупредили о правилах, которые нужно неукоснительно соблюдать

Зимние каникулы — время радости и веселья, но и повод для осторожности. ГИЧС напоминает: безопасность детей зависит от вашей внимательности.
Огонь — не игрушка. Не оставляйте детей рядом с печами, свечами или другим открытым огнем. Малейшая ошибка может обернуться пожаром или травмой.
Фейерверки — только для взрослых. Не позволяйте детям запускать пиротехнику: это одна из главных причин травм во время праздников.
Лед ненадежен. Замерзшие водоемы манят, но прогулки по ним могут закончиться бедой. Держите детей подальше от озер и прудов.
Опасные зоны. Строительные площадки и лесные участки — не место для игр. Будьте начеку и избегайте таких территорий.
А если что-то пошло не так, звоните в службу экстренной помощи 112. Пусть эти каникулы будут безопасными!