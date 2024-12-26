Елочки с иголочки: сколько звезды потратили на новогодний декор

— Один дом — одна идея. Вы можете выбрать серебряный дождь, бархатные банты, шары или просто елку в огнях. Главное — сохранить одну идею. В нашем случае мы использовали много-много фольгированного дождя, который был структурированно провешен по всем лапам елки. В этом заключалась основная идея декора: не хаос, а красивые струи, спадающие с каждой ветви, — поделился он с «Известиями». — Сначала мы намотали на елку теплые огни, которые при выключенном свете очень красиво подсвечивают ее изнутри, добавляя теплый оттенок в эту холодную историю. Далее мы аккуратно располагали на ветках дождь, где-то подстригая его, а где-то сами ветки, придавая нужный эффект. Где-то через шесть часов работы у нас получилась законченная история.