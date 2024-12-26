Елочки с иголочки: сколько звезды потратили на новогодний декор

Дома у режиссера Сарика Андреасяна и актрисы Лизы Моряк почти трехметровая искусственная ель — стоит такая около 75 тыс. рублей без учета декора. Диджею Кате Гусевой новогоднее дерево обошлось в 120 тыс. рублей, примерно в эту же сумму — украшения. Рекордсмен — блогер Сергей Сухов. Его елка из серебристых сфер стоит около полумиллиона. Предпочтение живой ели в этом году отдал Филипп Киркоров и украсил ее в минималистичном стиле, а звездный хирург Тимур Хайдаров отдал дань тренду на банты. О том, сколько нынче звезды тратят на елочки и как их украшают, — в материале «Известий».
Елка из будущего за полмиллиона.
Одним из трендов новогоднего декора 12 месяцев назад были естественные природные мотивы, которые тогда на вооружение взял блогер Сергей Сухов. Его елка была одной из самых обсуждаемых: трехметровое дерево залили специальным составом, который, стекая, создал эффект застывших на ветках сосулек. Обошлось удовольствие в миллион рублей. Отрабатывала эффектная зимняя красавица свое по полной — стояла в квартире почти девять месяцев, пока глаз радовать не перестала.
Фото: личный архив Сергея Сухова.
— Сначала она мне очень нравилась, потом я, конечно, от нее подустал. Но проблема была в том, что ее нельзя было сложить. Она была частично залита эпоксидной смолой, соответственно, если ее складывать, сломаются все сосульки. И я очень долго оттягивал момент, чтобы снять отдельный склад для ее хранения. Это красиво, но максимально непрактично получилось, — вспомнил Сергей Сухов в беседе с «Известиями».
В этом году блогер к делу подошел с меньшими хлопотами, но по-прежнему с креативом: теперь в его доме красуется трехметровая инсталляция в виде елки из больших шаров цвета металлик.
— Высота елки примерно 320 см. Мы использовали только серебряные шары для создания этой новогодней декорации — больше 50 сфер. На столе мы также продублировали декор в виде серебряных шаров. По факту у нас получилась очень минималистичная инсталляция с подсветкой. Это выглядит как арт-объект, который вписался в минималистичный интерьер. Эта инсталляция стоила около полумиллиона рублей, — рассказал он «Известиям».
Фото: Олеся Воронкова.
Блогер заранее договорился с декораторами, что после праздников они заберут творение на склад.
Минималистичная елка Филиппа Киркорова.
Минимализм в тренде, подтверждает основатель проекта «Собран в саду» Антон Шуранов. Его команда в этом году отвечала за елку в доме Филиппа Киркорова. Главной идеей было использование мономатериала. В данном случае — фольгированного дождя. Работали только с ним, не добавляя ни шаров, ни модных сегодня бантов, ни шишек.
— Один дом — одна идея. Вы можете выбрать серебряный дождь, бархатные банты, шары или просто елку в огнях. Главное — сохранить одну идею. В нашем случае мы использовали много-много фольгированного дождя, который был структурированно провешен по всем лапам елки. В этом заключалась основная идея декора: не хаос, а красивые струи, спадающие с каждой ветви, — поделился он с «Известиями». — Сначала мы намотали на елку теплые огни, которые при выключенном свете очень красиво подсвечивают ее изнутри, добавляя теплый оттенок в эту холодную историю. Далее мы аккуратно располагали на ветках дождь, где-то подстригая его, а где-то сами ветки, придавая нужный эффект. Где-то через шесть часов работы у нас получилась законченная история.
Фото: пресс-служба «Собран в саду».
Хвойная гирлянда по перилам лестниц дополнила геометрию гостиной. Эксперт обратил особое внимание на архитектурную составляющую декора. По его словам, елка смотрится в интерьере лаконично и парадно, если ее окружение симметричное. Например, два окна, две лестницы или двустворчатая дверь. Филиппа Киркорова же радует не только внешний вид, но и аромат. Он впервые поставил в доме живое дерево.
— Приходя домой, вижу эту красивую елку в советском стиле, кстати. Первый раз у меня живая елка — это так красиво, и такой аромат хвои! Шикарно просто! Я теперь всегда буду ставить настоящую елку дома, — поделился с «Известиями» Филипп Киркоров.
Метры гирлянд и сотни игрушек.
Декоратор Мария Герман, в свою очередь, помимо тренда на натуральное дерево отметила, что в моде игрушки с историей.
— Мы можем обратить внимание, что и на протяжении всего старого Арбата, одной из самых популярных пешеходных улиц Москвы, стоят натуральные елки. Такая и у меня дома. У меня есть игрушки, которые достались в наследство от родителей и даже бабушек и дедушек. Я их бережно храню и немного дополняю современными в общей стилистике, — сказала она «Известиям».
Лариса Долина предпочтение отдала, судя по всему, как раз живой елке. «Пушистая и очень пахучая!» — написала она в своем блоге. Ветки увешаны мишурой и непохожими друг на друга игрушками, словно собранными за много лет и хранящимися в коробке от года к году.
Впрочем, чаще выбор звезд в этом году падал на искусственные ели. Такую выбрал для дома Андрей Григорьев-Апполонов из группы «Иванушки International», украсив новыми игрушками — шишками, фонариками и, помимо прочих, большим оранжевым шариком.
Фото: соцсети Андрея Григорьева-Апполонова.
Режиссеру Сарику Андреасяну и его жене, актрисе Лизе Моряк помогали декораторы. В их доме поставили елку высотой 270 см. Стоимость такой около 75 тыс. рублей, но с учетом украшений и работы специалистов — все 150.
— Лиза хотела, чтобы декор был не современным и модным, а по-домашнему уютным. Мы использовали гирлянду «роса» для подсветки. Ушло около 600 м. Шаров — примерно 200−250 разных цветов: белого, золотого и красного. Команда из двух человек устанавливала и украшала эту елку в течение восьми часов. Больше всего времени уходит на гирлянду, — рассказала «Известиям» основатель компании Magik-Elka Инна Харитонова.
Фото: соцсети Лизы Моряк.
Диджей Катя Гусева предусмотрительно выбрала искусственное дерево со встроенной подсветкой. В декоре вдохновлялась зимней сказкой.
— У меня сейчас одна из самых роскошных елок за всю мою жизнь! Она искусственная, высотой два с половиной метра и выглядит просто великолепно. Украсив ее искусственным снегом, я создала атмосферу зимней сказки. В этом году мой выбор пал на золотистую гамму: все игрушки имеют теплые оттенки, среди них выделяются большие хрустальные лапки и ангелы, которые добавляют волшебства. Само дерево обошлось мне примерно в 120 тыс. рублей, а декор, вероятно, тоже около 100 тыс. рублей, — рассказала она «Известиям».
Фото: личный архив Кати Гусевой.
Золотистую гамму в этом году выбрала и Ольга Бузова. В ее доме декораторы установили искусственную елку, стоимость которой без учета украшений в районе 70 тыс. рублей.
Фото: соцсети.
А звездный хирург Тимур Хайдаров с супругой Светланой отдали дань тренду на банты. В их доме красуется искусственная ель под названием «Королевская», венчает которую огромная красная лента. Работу семья тоже доверила профессионалам — той же команде, что и Ольга Бузова. Стоимость дерева на сайте без учета украшений — от 46 900 до 57 200 рублей в зависимости от его высоты (от 215 до 230 см соответственно). Во сколько обошелся декор в обоих случаях, в компании на момент публикации статьи «Известиям» не ответили.