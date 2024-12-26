В Стерлитамаке виновник смертельной аварии, в которой столкнулись скорая и поезд, отделался «условкой»

В башкирском городе Стерлитамак вынесли приговор по факту смертельного ДТП. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Авария случилась прошлой зимой, вечером 20 февраля, на улице Стерлибашевский тракт. На железнодорожном переезде водитель скорой допустил столкновение с движущимся тепловозом. В результате происшествия погибла находившаяся в машине 67-летняя пациентка. Два фельдшера, водитель и сопровождающий получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в городскую больницу № 1. Один из пострадавших попал в тяжелом состоянии в реанимацию, состояние остальных пациентов медики после инцидента оценили как средней степени тяжести.
Все случилось из-за того, что шофер скорой выехал на переезд на красный сигнал светофора. Локомотив произвел экстренное торможение, но, к сожалению, это не помогло избежать трагедии.
Водитель полностью признал вину, в качестве компенсации морального вреда выплатил потерпевшему 500 тысяч рублей. Стерлитамакский городской суд назначил мужчине два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также на год лишил водительских прав.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.