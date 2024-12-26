В Стерлитамаке виновник смертельной аварии, в которой столкнулись скорая и поезд, отделался «условкой»

Авария случилась прошлой зимой, вечером 20 февраля, на улице Стерлибашевский тракт. На железнодорожном переезде водитель скорой допустил столкновение с движущимся тепловозом. В результате происшествия погибла находившаяся в машине 67-летняя пациентка. Два фельдшера, водитель и сопровождающий получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в городскую больницу № 1. Один из пострадавших попал в тяжелом состоянии в реанимацию, состояние остальных пациентов медики после инцидента оценили как средней степени тяжести.