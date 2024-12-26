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В Стерлитамаке виновник смертельной аварии, в которой столкнулись скорая и поезд, отделался «условкой»

В Башкирии шофер реанимобиля получил условный срок за смертельное ДТП с поездом.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамак вынесли приговор по факту смертельного ДТП. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Авария случилась прошлой зимой, вечером 20 февраля, на улице Стерлибашевский тракт. На железнодорожном переезде водитель скорой допустил столкновение с движущимся тепловозом. В результате происшествия погибла находившаяся в машине 67-летняя пациентка. Два фельдшера, водитель и сопровождающий получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в городскую больницу № 1. Один из пострадавших попал в тяжелом состоянии в реанимацию, состояние остальных пациентов медики после инцидента оценили как средней степени тяжести.

Все случилось из-за того, что шофер скорой выехал на переезд на красный сигнал светофора. Локомотив произвел экстренное торможение, но, к сожалению, это не помогло избежать трагедии.

Водитель полностью признал вину, в качестве компенсации морального вреда выплатил потерпевшему 500 тысяч рублей. Стерлитамакский городской суд назначил мужчине два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также на год лишил водительских прав.

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