Мингорисполком сказал, что за неуплату коммуналки можно лишиться приватизированного жилья

Мингорисполком сообщил, что приватизированное жилье можно потерять из-за неуплаты коммуналки. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщила начальник отдела по взысканию дебиторской задолженности предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Анастасия Гвоздик.
По ее словам, работа с должниками ведется в несколько этапов. В том случае, если коммунальные платежи не были оплачены до 25 числа включительно, то с 26 декабря телефонный номер неплательщика оказывается в списке, который телефонный автоинформатор ежедневно обзванивает, напоминая о том, что следует произвести платеже.
Гвоздик добавила, что если человек не оплачивает жилищно-коммунальные услуги на протяжении двух месяцев, то у их поставщиков есть право приостановить оказание услуг. Она отметила, что в Минске за 11 месяцев 2024 года подобное было сделано в отношении 13 800 потребителей.
Представитель Мингорисполкома заметила, что если подобная мера не срабатывает, то тогда к процессу взыскания задолженности привлекают органы принудительного исполнения. В случае задолженности более трех месяцев, начисляющие организации обращаются в нотариальные органы, суд для того, чтобы получить исполнительские документы, которые затем направляются в органы принудительного исполнения или же напрямую по месту получения дохода должником.
Специалист добавила, что у взыскателя в подобных ситуациях есть право обратиться с ходатайством к судебному исполнителю об ограничении должника в праве пользоваться мобильной связью, интернетом, в ограничении управления транспортным средством, выезде за границу.
— К лицам, не оплачивающим ЖКУ шесть и более месяцев, применяются крайние меры, такие как выселение и переселение. И даже если жилое помещение находится в частной собственности, за неоплату ЖКУ оно может быть продано с публичных торгов, — подчеркнула представитель Мингорисполкома.
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