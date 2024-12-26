Мингорисполком сказал, что за неуплату коммуналки можно лишиться приватизированного жилья

По ее словам, работа с должниками ведется в несколько этапов. В том случае, если коммунальные платежи не были оплачены до 25 числа включительно, то с 26 декабря телефонный номер неплательщика оказывается в списке, который телефонный автоинформатор ежедневно обзванивает, напоминая о том, что следует произвести платеже.