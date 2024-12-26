Российские звезды рассказали о затратах на новогодний декор

«Сначала она мне очень нравилась, потом я, конечно, от нее подустал. Но проблема была в том, что ее нельзя было сложить. Она была частично залита эпоксидной смолой, соответственно, если ее складывать, сломаются все сосульки. И я очень долго оттягивал момент, чтобы снять отдельный склад для ее хранения. Это красиво, но максимально непрактично получилось», — вспомнил Сухов.