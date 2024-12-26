Российские звезды рассказали о затратах на новогодний декор

Дома у режиссера Сарика Андреасяна и актрисы Лизы Моряк почти трехметровая искусственная ель — стоит такая около 75 тыс. рублей без учета декора. Диджею Кате Гусевой новогоднее дерево обошлось в 120 тыс. рублей. Рекордсмен — блогер Сергей Сухов. Его елка из серебристых сфер стоит около полумиллиона. Российские звезды рассказали «Известиям», во сколько им обошлись новогодние украшения.
Предпочтение живой ели в этом году отдал Филипп Киркоров и украсил ее в минималистичном стиле, а звездный хирург Тимур Хайдаров декорировал праздничное дерево в соответствии с популярным в уходящем году трендом на банты.
Одним из популярных направлений новогоднего декора в 2023-м были естественные природные мотивы, которые тогда на вооружение взял блогер Сергей Сухов. Его елка была одной из самых обсуждаемых: трехметровое дерево залили специальным составом, который, стекая, создал эффект застывших на ветках сосулек. Обошлось удовольствие в 1 млн рублей.
«Сначала она мне очень нравилась, потом я, конечно, от нее подустал. Но проблема была в том, что ее нельзя было сложить. Она была частично залита эпоксидной смолой, соответственно, если ее складывать, сломаются все сосульки. И я очень долго оттягивал момент, чтобы снять отдельный склад для ее хранения. Это красиво, но максимально непрактично получилось», — вспомнил Сухов.
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Елочки с иголочки: сколько звезды потратили на новогодний декор.