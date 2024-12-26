В Пермском крае за 2024 год родилось более 200 двойняшек

Сегодня, 26 декабря, министр соцразвития региона Павел Фокин представил на заседании правительства итоги Года семьи. В этом году в Пермском крае родилось 212 двойняшек.
«Наблюдается положительная динамика по количеству многодетных семей. Сейчас каждый третий ребенок рождается в многодетной семье. Всего в регионе зарегистрировано рождение 212 двойняшек и трех тройняшек», — сообщил Павел Фокин.
Кроме того, в Министерстве отметили, что Прикамье продолжает удерживать лидирующие позиции по рождаемости в Приволжском федеральном округе.