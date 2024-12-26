В Самарской области отменили обязательный переход на карту жителя региона

В Самарской области изменили подход к выдаче карты жителя региона. Жителям решили предоставить право выбора: продолжить пользоваться социальным проездным или оформить новую карту. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.
«Подписано постановление о внесении изменений в положение о карте жителя Самарской области. Этим решением мы восстанавливаем справедливость и отвечаем на многочисленные запросы жителей», — отметил Михаил Смирнов.
Напомним, проект «Карта жителя Самарской области» запустили в 2020 году. Эта карта объединила в себе несколько функций: проездной, аналог полиса ОМС и возможность оплачивать товары и услуги. Впоследствии стало известно, что социальные карты, которыми пользуются льготники, планируют заменить на карты жителя. Для этого было решено начать постепенную блокировку соцкарт.
«Теперь сохраняется возможность полноценного выбора: продолжать пользоваться социальной картой или оформлять карту жителя. Знаю, что для льготного проезда многие хотели бы продолжить использовать соцкарту. Теперь такая возможность имеется», — сообщил Михаил Смирнов.
Также он подчеркнул, что в планах — доработка функциональных возможностей карты жителя Самарской области. Чтобы люди выбирали ее осознанно, а не вынужденно.