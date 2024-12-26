В Самарской области отменили обязательный переход на карту жителя региона

Напомним, проект «Карта жителя Самарской области» запустили в 2020 году. Эта карта объединила в себе несколько функций: проездной, аналог полиса ОМС и возможность оплачивать товары и услуги. Впоследствии стало известно, что социальные карты, которыми пользуются льготники, планируют заменить на карты жителя. Для этого было решено начать постепенную блокировку соцкарт.