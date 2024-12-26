Милиция предупредила о наказании за хулиганство с петардами

В том числе за использование петард и фейерверков, если это нарушает общественный порядок или спокойствие граждан, предусмотрена административная ответственность. Ранее милиция предупреждала о штрафах по статье 19.1 КоАП (мелкое хулиганство). По ней можно привлекать детей с 14 лет. Минимальный штраф — две базовых величины. До 31 декабря 2024 года включительно это 80 рублей, а с 1 января будущего года — 84 рубля.