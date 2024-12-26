Милиция предупредила о наказании за хулиганство с петардами

МИНСК, 26 дек — Sputnik. После начала зимних каникул фиксируется больше происшествий с участием детей на дорогах и в других местах, сообщает пресс-служба МВД.
Речь идет также о торговых центрах и заведениях общепита.
«Как показывает практика, в этот период многие ребята проводят значительное время без присмотра взрослых. Безусловно, все время находиться рядом с ними невозможно, да и не нужно. А вот повторять основы безопасного поведения важно постоянно».
В том числе за использование петард и фейерверков, если это нарушает общественный порядок или спокойствие граждан, предусмотрена административная ответственность. Ранее милиция предупреждала о штрафах по статье 19.1 КоАП (мелкое хулиганство). По ней можно привлекать детей с 14 лет. Минимальный штраф — две базовых величины. До 31 декабря 2024 года включительно это 80 рублей, а с 1 января будущего года — 84 рубля.
В некоторых случаях ответственность за хулиганство детей могут понести родители по статье 10.3 КоАП (невыполнение обязанностей по воспитанию детей). Штраф — до десяти базовых, то есть до 400 рублей (с 1 января — до 420 рублей).
Необходимо напомнить детям и о том, что нужно соблюдать Правила дорожного движения. Также не стоит выходить на лед замерзших водоемов. Он может оказаться слишком тонким, что приведет к трагедии.
Конечно, не стоит играть на железнодорожных путях или вблизи них. Тормозной путь поезда достаточно большой, поэтому машинист не успеет вовремя остановить состав, если на рельсах будет человек.
Кроме того, детям младше 16 лет нельзя находиться вне дома с 23:00 до 6:00 без родителей или других взрослых, которым поручено сопровождать ребенка. Эта норма есть в статье 30−1 закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».