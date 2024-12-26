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Самарский университет получил статус авиационного учебного центра

Вуз сможет готовить сертифицированных специалистов для всех аэропортов, авиакомпаний и других авиапредприятий России.

Росавиация выдала университету сертификат, подтверждающий полное соответствие требованиям Федеральных авиационных правил. Это значит, что теперь Самарский университет сможет готовить сертифицированных специалистов для всех аэропортов, авиакомпаний и других авиапредприятий России.

Специалисты, прошедшие обучение в университете по определённым специальностям, смогут сразу трудоустраиваться без дополнительного обучения или переобучения. Их документы об образовании будут иметь такой же статус, как у выпускников профильных вузов Росавиации.

В планах университета — вести подготовку кадров по широкому кругу авиационных специальностей. На первых порах в рамках центра будет осуществляться обучение по двум направлениям:

подготовка инженерно-технического персонала по обслуживанию самолётов, вертолётов и беспилотных воздушных судов;

подготовка внешних пилотов беспилотных авиационных систем.

Первая учебная группа по первому направлению будет сформирована уже в январе 2025 года.