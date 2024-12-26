Самарский университет получил статус авиационного учебного центра

Росавиация выдала университету сертификат, подтверждающий полное соответствие требованиям Федеральных авиационных правил. Это значит, что теперь Самарский университет сможет готовить сертифицированных специалистов для всех аэропортов, авиакомпаний и других авиапредприятий России.
Специалисты, прошедшие обучение в университете по определённым специальностям, смогут сразу трудоустраиваться без дополнительного обучения или переобучения. Их документы об образовании будут иметь такой же статус, как у выпускников профильных вузов Росавиации.
В планах университета — вести подготовку кадров по широкому кругу авиационных специальностей. На первых порах в рамках центра будет осуществляться обучение по двум направлениям:
подготовка инженерно-технического персонала по обслуживанию самолётов, вертолётов и беспилотных воздушных судов;
подготовка внешних пилотов беспилотных авиационных систем.
Первая учебная группа по первому направлению будет сформирована уже в январе 2025 года.