В Калининградской области 16 человек заболели свиным гриппом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Отмечается, что заболевшие привиты не были.
По данным Роспотребнадзора, вирус активен в регионе. Особенно он опасен для детей и пожилых. В Калининградской области к декабрю привито более 60% населения. Но сегодня остаются недостаточно защищены дети с 6-месячного возраста до 7 лет, лица преклонного возраста, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями.
Минздрав и Роспотребнадзор рекомендуют сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте, чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ. Маской пользоваться — по необходимости.
Также среди рекомендаций — избегать тесных контактов с людьми, которые чихают и кашляют.