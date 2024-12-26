В Калининградской области 16 человек заболели свиным гриппом

По данным Роспотребнадзора, вирус активен в регионе. Особенно он опасен для детей и пожилых. В Калининградской области к декабрю привито более 60% населения. Но сегодня остаются недостаточно защищены дети с 6-месячного возраста до 7 лет, лица преклонного возраста, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями.