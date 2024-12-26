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В Калининградской области 16 человек заболели свиным гриппом

Врачи советуют прививаться и соблюдать меры традиционной профилактики.

Источник: РИА "Новости"

В Калининградской области 16 человек заболели свиным гриппом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Отмечается, что заболевшие привиты не были.

По данным Роспотребнадзора, вирус активен в регионе. Особенно он опасен для детей и пожилых. В Калининградской области к декабрю привито более 60% населения. Но сегодня остаются недостаточно защищены дети с 6-месячного возраста до 7 лет, лица преклонного возраста, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями.

Минздрав и Роспотребнадзор рекомендуют сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте, чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ. Маской пользоваться — по необходимости.

Также среди рекомендаций — избегать тесных контактов с людьми, которые чихают и кашляют.

здоровье