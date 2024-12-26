Мэр Омска пояснил, почему мост у Телецентра не почистили от снега

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале сообщил, что компания «СтройТраст», которая занимается ремонтом моста у Телецентра, не почистила его от снега.
Мэр заметил, что с компанией было подписано распоряжение о перекрытии движения. Однако это оказалось зря — мост так и не почистили.
«Дал поручение департаменту строительства применить к подрядчику штрафные санкции, как это прописано в муниципальном контракте. На сегодняшний день на “СтройТраст” уже наложено взысканий на сумму порядка 7 миллионов рублей», — сообщил Шелест.
Ранее мы сообщали, что реверсивное движение будет введено на мосту у Телецентра в Омске в январе 2025 года. По данным директора департамента транспорта Вадима Кормильца, с 6-ти до 9-ти часов утра движение по мосту будет организовано с левого берега в сторону правого. Автомобили, едущие с левого берега, смогут двигаться по двум полосам.