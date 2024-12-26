Жителя Волгограда, который мог потерять память, родные ищут в Ростовской области

Четвертую неделю семья ищет пропавшего Владимира Павловича Звездина. 3 декабря 69-летний мужчина вышел из дома в Волгограде и мог оказаться в Ростовской области. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказала его супруга Татьяна.
Мужчина страдает провалами в памяти, у него невнятная речь. Фото: Татьяна Звездина.
— Муж страдает болезнью Альцгеймера. У него провалы в памяти и невнятная речь, — говорит Татьяна Васильевна. — Владимир трудился учителем физкультуры, потом открыл свое дело. А в последние годы, уже на пенсии, стал болеть. 3 декабря каким-то образом он вышел из дома. Когда поняла, что его нет, побежала за ним, но, видимо, мы разминулись на улице.
Татьяна Васильевна и их с супругом сыновья обратились в полицию, а затем и к волонтерам.
В последний раз пенсионера видели у Ростовской трассы в Волгограде. Фото: Татьяна Звездина.
— В последний раз муж попал на камеры уличного наблюдения 4 декабря в 5:20 утра на Ростовской трассе — садился в какую-то ГАЗель. Поэтому думаем, что может находиться как в Волгоградской, так и в Ростовской области. Очень боюсь за него: он же из-за болезни всем верит, не разбирается, кто хороший, а кто плохой.
Кроме того, мужчина был слишком легко одет для зимы.
69-летний мужчина пропал 3 декабря. Фото: Татьяна Звездина.
— Он вышел из дома в осенней кожаной куртке, в рваных на коленях джинсах и без шапки. Его еще можно узнать по залысинам на висках и на макушке, седым волосам. Рост у мужа — 170 сантиметров.
Всех, кто видел Владимира Павловича Звездина или располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8−904−756−58−94, 8−800−700−54−52 или 112.