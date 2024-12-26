Жителя Волгограда, который мог потерять память, родные ищут в Ростовской области

— В последний раз муж попал на камеры уличного наблюдения 4 декабря в 5:20 утра на Ростовской трассе — садился в какую-то ГАЗель. Поэтому думаем, что может находиться как в Волгоградской, так и в Ростовской области. Очень боюсь за него: он же из-за болезни всем верит, не разбирается, кто хороший, а кто плохой.