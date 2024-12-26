Актриса из Приморья сыграла главную роль в новом сериале «Украденная красота»

По сюжету 20-летняя Елена, спустившись в подземный переход, внезапно оказывается в теле 45-летней женщины. Чтобы вернуть свою молодость, героиня узнаёт о магическом медальоне, который дарует красоту одному, забирая ее у другого. Елена вынуждена не только разгадать эту тайну, но и научиться бороться за своё счастье в любом возрасте.
Роль Елены, которая вынуждена существовать сразу в двух возрастах, стала настоящим вызовом для актрисы Анны Бачаловой.
«Раскрывать историю не буду, но скажу, что я была счастлива, прочитав сценарий и получив такую интересную роль! Играть два возраста, когда один внутри, второй снаружи, да ещё и в таких фантастических обстоятельствах, — это наслаждение и вызов для актера. С моей героиней у нас общие черты есть, например, вера в людей, реакции на события, стремление быть счастливыми. Но есть и одно большое различие: я никогда не отступала от мечты!» — рассказала Анна.
Анна Бачалова родилась в Приморском крае. На свою малую родину она долго не приезжала, но в уже осознанном возрасте вернулась туда состоявшейся актрисой:
«Я родилась в Приморье, но вернулась туда лишь в 33 года с антрепризным спектаклем и главной ролью в нем на фестивале “Амурская осень”».
Напомним, певица из Находки Кая принимает участие в танцевальном шоу. Жительница Приморья вышла в финал и поборется за главный приз.