Актриса из Приморья сыграла главную роль в новом сериале «Украденная красота»

«Раскрывать историю не буду, но скажу, что я была счастлива, прочитав сценарий и получив такую интересную роль! Играть два возраста, когда один внутри, второй снаружи, да ещё и в таких фантастических обстоятельствах, — это наслаждение и вызов для актера. С моей героиней у нас общие черты есть, например, вера в людей, реакции на события, стремление быть счастливыми. Но есть и одно большое различие: я никогда не отступала от мечты!» — рассказала Анна.