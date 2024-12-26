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В Витебске сотрудники МЧС эвакуировали 78 человек из-за пожара в общежитии

МЧС: пожар случился в витебском колледже из-за загоревшихся постельных принадлежностей.

Источник: Комсомольская правда

В Витебске сотрудники МЧС эвакуировали 78 человек из-за пожара в общежитии. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что утром 26 декабря спасатели выезжали по сообщению о сработке системы «Молния» в общежитии Витебского государственного технологического колледжа, расположенного по улице Гагарина в Витебске.

Сотрудники МЧС, приехав на место, выяснили, что в одной из комнат, которая находится на втором этаже общежития, загорелись постельные принадлежности. Спасатели оперативно смогли ликвидировать возгорание. В сообщении говорится, что никто не пострадал.

«Подразделения МЧС эвакуировали 78 человек», — уточнили в пресс-службе.

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