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В Красноярске 38-летнего иностранца лишили гражданства из-за фиктивного брака

Сотрудники краевого Главка изъяли паспорт у мужчины, лишенного гражданства России за заключение фиктивного брака.

Источник: ГУ МВД

В Красноярске сотрудники полиции изъяли паспорт у 38-летнего иностранца, лишенного гражданства России за заключение фиктивного брака. Как рассказали в региональном МВД, уроженец Таджикистана женился на россиянке еще в 2015 году.

Уже в октябре 2019 года он получил российское гражданство. При этом он утаил, что в 2013 году женился у себя на родине на землячке, с которой у них есть трое совместных детей.

Обман вскрылся, когда его законная 28-летняя супруга приехала в краевой центр и подала документы на гражданство РФ. После этого брак мужчины с краснояркой признали недействительным.

Сейчас полицейские проводят проверку в отношении женщины, фиктивно заключившей брак.