В Красноярске 38-летнего иностранца лишили гражданства из-за фиктивного брака

В Красноярске сотрудники полиции изъяли паспорт у 38-летнего иностранца, лишенного гражданства России за заключение фиктивного брака. Как рассказали в региональном МВД, уроженец Таджикистана женился на россиянке еще в 2015 году.
Уже в октябре 2019 года он получил российское гражданство. При этом он утаил, что в 2013 году женился у себя на родине на землячке, с которой у них есть трое совместных детей.
Обман вскрылся, когда его законная 28-летняя супруга приехала в краевой центр и подала документы на гражданство РФ. После этого брак мужчины с краснояркой признали недействительным.
Сейчас полицейские проводят проверку в отношении женщины, фиктивно заключившей брак.