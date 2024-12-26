Традиционная Губернаторская ёлка состоялась в краевой столице

— Это мероприятие стало уже традиционным, причем не только в Хабаровске, но и в Комсомольске-на-Амуре. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин с большим вниманием относится к тем жителям региона, которые нуждаются в особенной поддержке. Краевые новогодние мероприятия проводятся в регионе на протяжении многих лет. Главное в этом празднике — стремиться сделать что-то полезное для других, помочь тем, кто нуждается, порадовать их вниманием. Всем детям будут вручены сладкие новогодние подарки, — отметил и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Александр Дорофеев.