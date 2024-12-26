Традиционная Губернаторская ёлка состоялась в краевой столице

Юных жителей края поздравили с наступающим Новым годом на Губернаторской елке (6+). Приглашение на нее получили дети из семей военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, из многодетных семей, воспитывающих шесть и более детей, дети с инвалидностью, а также ребята из детских домов и находящиеся на стационарном социальном обслуживании. Всего более 450 юных жителей региона в возрасте от 6 до 12 лет, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
В театре они смогли увидеть новогоднее представление «По щучьему веленью» (6+) и принять участие в хороводе вокруг елки со сказочными персонажами. После этого еще одним сюрпризом для юных гостей театра стали сладкие подарки с поздравительной открыткой от губернатора края Дмитрия Демешина.
— Это мероприятие стало уже традиционным, причем не только в Хабаровске, но и в Комсомольске-на-Амуре. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин с большим вниманием относится к тем жителям региона, которые нуждаются в особенной поддержке. Краевые новогодние мероприятия проводятся в регионе на протяжении многих лет. Главное в этом празднике — стремиться сделать что-то полезное для других, помочь тем, кто нуждается, порадовать их вниманием. Всем детям будут вручены сладкие новогодние подарки, — отметил и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Александр Дорофеев.
Добавим, что в крае новогодними подарками в этом году обеспечат детей в возрасте от 2 до 13 лет из семей, которые находятся в трудном положении. В первую очередь поддержат детей участников специальной военной операции, ребят из семей, находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов из малоимущих семей и ребят из многодетных малоимущих семей, в которых воспитываются трое и более детей.
Всего в этом году за счет краевого бюджета закуплено более 57 тысяч новогодних подарков. Это на 30 тысяч больше, чем в 2023 году. Всего в 2024 году 57 862 ребенка за счет средств краевого бюджета будут обеспечены сладкими новогодними подарками, в том числе 1575 детей, проживающих в г. Дебальцево Донецкой Народной Республики.
Подарки выдаются в центрах социальной поддержки населения. Дополнительную информацию можно получить по будням с 9.00 до 18.00 в центрах социальной поддержки. С подробной информацией о расположении и телефонах центров можно ознакомиться на сайте. Выдача подарков будет продолжена до конца года.