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Нетрезвым водителям не скрыться: ГИБДД Приморья усилит контроль в праздничные дни

Дополнительные патрули выйдут на «пьяные» маршруты региона.

Источник: PrimaMedia.ru

В праздничные дни в Приморье будут усилены меры по контролю за безопасностью на дорогах. Планы ГИБДД на новогодние каникулы озвучили на пресс-конференции в правительстве региона, сообщает ИА PrimaMedia.

Как отметил заместитель начальника Управления ГИБДД по Приморскому краю Вячеслав Косинский, за 2024 год в регионе зафиксировано свыше 1,8 миллиона нарушений ПДД. Одной из самых серьёзных проблем остаётся пьянство за рулём — таких нарушений выявлено более восьми тысяч.

«Возбуждено 773 уголовных дела в отношении водителей, задержанных за повторную езду в пьяном виде. Есть и те, в отношении которых уже вынесены обвинительные приговоры с конкретными сроками лишения свободы», — уточнил Вячеслав Косинский.

С начала года у водителей, пойманных в состоянии алкогольного опьянения, конфисковано 115 транспортных средств.

На новогодние праздники ГИБДД Приморья планирует усилить патрулирование, задействовав дополнительные экипажи и разработав маршруты по так называемым «пьяным» маршрутам. Сотрудники полиции напоминают: садясь за руль в состоянии опьянения, вы рискуете не только своей свободой, но и жизнями окружающих.

ГИБДД