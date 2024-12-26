Нетрезвым водителям не скрыться: ГИБДД Приморья усилит контроль в праздничные дни

В праздничные дни в Приморье будут усилены меры по контролю за безопасностью на дорогах. Планы ГИБДД на новогодние каникулы озвучили на пресс-конференции в правительстве региона, сообщает ИА PrimaMedia.
Как отметил заместитель начальника Управления ГИБДД по Приморскому краю Вячеслав Косинский, за 2024 год в регионе зафиксировано свыше 1,8 миллиона нарушений ПДД. Одной из самых серьёзных проблем остаётся пьянство за рулём — таких нарушений выявлено более восьми тысяч.
«Возбуждено 773 уголовных дела в отношении водителей, задержанных за повторную езду в пьяном виде. Есть и те, в отношении которых уже вынесены обвинительные приговоры с конкретными сроками лишения свободы», — уточнил Вячеслав Косинский.
С начала года у водителей, пойманных в состоянии алкогольного опьянения, конфисковано 115 транспортных средств.
На новогодние праздники ГИБДД Приморья планирует усилить патрулирование, задействовав дополнительные экипажи и разработав маршруты по так называемым «пьяным» маршрутам. Сотрудники полиции напоминают: садясь за руль в состоянии опьянения, вы рискуете не только своей свободой, но и жизнями окружающих.