Нетрезвым водителям не скрыться: ГИБДД Приморья усилит контроль в праздничные дни

На новогодние праздники ГИБДД Приморья планирует усилить патрулирование, задействовав дополнительные экипажи и разработав маршруты по так называемым «пьяным» маршрутам. Сотрудники полиции напоминают: садясь за руль в состоянии опьянения, вы рискуете не только своей свободой, но и жизнями окружающих.