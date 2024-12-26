Аварийный дом на 4-й Транспортной в Омске готовят к сносу

Власти Омска решили судьбу аварийного пятиэтажного дома по улице 4-я Транспортная. У собственников квартир в аварийном доме изымут жилые помещения и землю под домом. Соответствующее постановление, подписанное исполняющим обязанности мэра Омска Евгением Фоминым, опубликовано на правовом портале мэрии. Как сказано в постановлении, земля и жилые помещения изымаются для муниципальных нужд.
По факту это означает, что аварийный дом наконец-то снесут. Напомним, такое решение по иску областной прокуратуры в апреле нынешнего года вынес суд. Здание признали аварийным еще в 2017 году. Износ конструкций в доме превышает 74%.