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69 квартир ипотечных должников продали на торгах за год в Ростовской области

В Ростовской области с молотка продали квартиры ипотечных должников.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2024 года в Ростовской области с молотка продали 69 квартир ипотечных должников. Об этом после изучения данных ГИС «Торги» сообщили аналитики одного из коллекторских агентств.

Средняя стоимость одного лота в донском регионе составила 2,2 млн рублей. В процессе аукциона цена на недвижимость повышалась на 22,7%.

Отметим, в соседнем Краснодарском крае за такой же период продали 100 квартир при средней цене в 2,6 млн рублей. Всего по России в рамках исполнительного производства реализовали немногим более 3 тысяч ипотечных квартир. Эксперты отмечают, что это минимальное количество за последние годы.

Снижение числа аукционов по ипотечным объектам недвижимости связано с тем, что с должниками стали общаться более результативно, не доводя ситуацию до продаж. Также количество участников торгов сократилось, потому что все больше квартир выходят на торги с ценой, максимально приближенной к рыночной. В целом по стране за этот год кредиторы сумели себе вернуть 9,37 млрд рублей.

Ранее стало известно, что 64% жилья в Ростовской области остается нераспроданным.