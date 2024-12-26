69 квартир ипотечных должников продали на торгах за год в Ростовской области

Снижение числа аукционов по ипотечным объектам недвижимости связано с тем, что с должниками стали общаться более результативно, не доводя ситуацию до продаж. Также количество участников торгов сократилось, потому что все больше квартир выходят на торги с ценой, максимально приближенной к рыночной. В целом по стране за этот год кредиторы сумели себе вернуть 9,37 млрд рублей.