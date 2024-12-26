В Китае нашли фрагмент построенной более 3 тыс. лет назад дороги

По его сведениям, трасса проходила с севера на юг. Вдоль нее в древности также была выкопана канава, сохранившийся участок которой достигает в длину 1,6 км. Как отмечают специалисты, это самый длинный из раскопанных фрагментов обнаруженных на данный момент магистралей города Инь — столицы государства Шан (1600−1046 гг. до н. э.).