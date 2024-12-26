В Китае нашли фрагмент построенной более 3 тыс. лет назад дороги

ПЕКИН, 26 декабря. /ТАСС/. Китайские археологи обнаружили в городе Аньян провинции Хэнань (центральный регион КНР) остатки дороги, построенной свыше 3 тыс. лет назад. Об этом сообщило агентство Xinhua.
По его сведениям, трасса проходила с севера на юг. Вдоль нее в древности также была выкопана канава, сохранившийся участок которой достигает в длину 1,6 км. Как отмечают специалисты, это самый длинный из раскопанных фрагментов обнаруженных на данный момент магистралей города Инь — столицы государства Шан (1600−1046 гг. до н. э.).
Таким образом, как уточняется, историкам стала более понятна схема расположения улиц этого населенного пункта. Обнаруженная дорога была одной из трех ключевых транспортных артерий, которые проходили параллельно друг другу с севера на юг. Их пересекали три главные трассы, проложенные с востока на запад.