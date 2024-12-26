Спасатели в Сочи вывели из леса заблудившуюся семью грибников

В Сочи спасатели вывели из леса семью грибников. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
В выходные пожилая женщина, ее дочь и одиннадцатилетняя внучка отправились в лес неподалеку от станицы Илларионовка, чтобы насобирать грибов. На обратном пути они перепутали направление и ушли в противоположную сторону от дома.
К вечеру семья грибников оказалась на скользком и крутом склоне. В этот момент им стало ясно, что спускаться самостоятельно будет опасно.
Местные жители развели костер и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС нашли их вблизи садового товарищества «Магистраль». Помощь медиков не потребовалась.
Напомним, в Сочи спасатели помогли женщине, подвернувшей ногу в Агурском ущелье. Туристы из Московской области гуляли по тропе с вершины горы Ахун. Во время спуска около реки женщина упала и повредила ногу.