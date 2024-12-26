Пермский край поможет Северодонецку с ремонтом жилых домов

— В следующем году мы продолжим ремонт жилых домов, это основное, — сообщил Дмитрий Николаевич. — Кроме нас здесь активно работает федерация. В свой последний визит в Северодонецк отметил, что очень много фасадов, кровли уже отремонтировано. Ключевая наша задача — сделать Северодонецк успешным городом с точки зрения административного управления. К примеру, здесь очень много брошенных объектов недвижимости, торговых центров. Что с этим делать? Нужно помочь местным властям со всем разобраться, обучить системе управления.