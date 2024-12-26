Пермский край поможет Северодонецку с ремонтом жилых домов

В 2025 году Пермский край продолжит работу в подшефном Северодонецке. Об этом на встрече с руководителями СМИ сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
Наш край и его жители, напомним, шествуют над регионом третий год. Соответствующее соглашение Дмитрий Махонин и глава Северодонецка Николай Моргунов подписали еще в августе 2022 года.
В рамках этого соглашения органы власти, компании, предприятия, организации и жители региона оказывают Северодонецку всестороннюю помощь. В том числе регион участвует в восстановлении и ремонте объектов социальной сферы, жилых многоквартирных домов, содействует в налаживании системы соцзащиты населения и направляет гуманитарные грузы.
— В следующем году мы продолжим ремонт жилых домов, это основное, — сообщил Дмитрий Николаевич. — Кроме нас здесь активно работает федерация. В свой последний визит в Северодонецк отметил, что очень много фасадов, кровли уже отремонтировано. Ключевая наша задача — сделать Северодонецк успешным городом с точки зрения административного управления. К примеру, здесь очень много брошенных объектов недвижимости, торговых центров. Что с этим делать? Нужно помочь местным властям со всем разобраться, обучить системе управления.