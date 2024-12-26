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Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. В дни новогодних и рождественских каникул, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, в Крыму будут работать отделения для приема больных с температурой и оказания неотложной медпомощи, лаборатории для забора анализов. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Источник: РИА "Новости"

«Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в условиях круглосуточных стационаров в полном объеме, в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни», — говорится в сообщении.

Больницы и поликлиники в праздничные и выходные дни обеспечат оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, ежедневно с 08:00 до 20:00. Также в праздничные дни будут работать отделения для приема больных с температурой.

Кроме того, обеспечено динамическое наблюдение за пациентами с коронавирусом, гриппом и ОРВИ, которые лечатся амбулаторно. Под медицинским наблюдением будут также находиться пациенты с другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения.

Также будет доступно проведение экспресс-тестирования и при необходимости — забор биологического материала для проведения лабораторного обследования на COVID-19 и грипп.

С 3 по 5 января 2025 года с 8:00 до 14:00 будут проводить приемы участковые терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, детские и взрослые стоматологи.

«Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно», — подчеркнули в республиканском минздраве.

Контактные центры медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарствами будут работать ежедневно с 9:00 до 14:00 часов.

медицина