Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни

«Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в условиях круглосуточных стационаров в полном объеме, в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни», — говорится в сообщении.
Больницы и поликлиники в праздничные и выходные дни обеспечат оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, ежедневно с 08:00 до 20:00. Также в праздничные дни будут работать отделения для приема больных с температурой.
Кроме того, обеспечено динамическое наблюдение за пациентами с коронавирусом, гриппом и ОРВИ, которые лечатся амбулаторно. Под медицинским наблюдением будут также находиться пациенты с другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения.
Также будет доступно проведение экспресс-тестирования и при необходимости — забор биологического материала для проведения лабораторного обследования на COVID-19 и грипп.
С 3 по 5 января 2025 года с 8:00 до 14:00 будут проводить приемы участковые терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, детские и взрослые стоматологи.
«Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно», — подчеркнули в республиканском минздраве.
Контактные центры медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарствами будут работать ежедневно с 9:00 до 14:00 часов.