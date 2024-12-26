На выходных в Симферополе откроются ярмарки

В субботу и воскресенье, 28 и 29 декабря, в Симферополе будут работать ярмарки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Совета министров Крыма.
Так, в субботу ярмарки откроются на улицах Киевской и Севастопольской. Кроме того, торговлю организуют на улице Крымской весны в микрорайоне Каменка. На следующий день ярмарка будет работать на улице Куйбышева.
«Сельхозтоваропроизводители будут реализовывать крупы, саженцы, яйца, подсолнечное масло, консервацию, мясные изделия и всю кисломолочную линейку», — говорится в сообщении.