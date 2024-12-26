Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На выходных в Симферополе откроются ярмарки

В Симферополе будут работать ярмарки 28 и 29 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В субботу и воскресенье, 28 и 29 декабря, в Симферополе будут работать ярмарки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Совета министров Крыма.

Так, в субботу ярмарки откроются на улицах Киевской и Севастопольской. Кроме того, торговлю организуют на улице Крымской весны в микрорайоне Каменка. На следующий день ярмарка будет работать на улице Куйбышева.

«Сельхозтоваропроизводители будут реализовывать крупы, саженцы, яйца, подсолнечное масло, консервацию, мясные изделия и всю кисломолочную линейку», — говорится в сообщении.

торговля