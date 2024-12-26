Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприниматель заявил о массовой травле казахстанцев

Казахстанский предприниматель Нариман Дараев опубликовал видеообращение, заявив, что из-за огромного количества болеющих у него складывается ощущение, что население страны чем-то травят, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Дараев подчеркнул, что вокруг все болеют: в садиках, школах, на работе. Кроме того, добавил, что у всех похожие симптомы:

«Крик души! Я думаю, что нас травят».

На его сообщение отреагировали в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Там заявили, что информация, распространяемая в социальных сетях, о том, что людей травят и они заболевают пневмонией и бронхитом, не соответствует действительности и признана фейком.

Кроме того, как отметили специалисты в разговоре с изданием Stopfake.kz, ситуация по гриппу и ОРВИ находится на контроле.

В целом по стране с начала текущего эпидсезона (с 1 октября 2024 г.) отмечается снижение заболеваемости ОРВИ на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зарегистрировано порядка 400 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. В республике привито против гриппа свыше 2 млн человек.

«В эпидемический сезон вирусные инфекции активно распространяются. Особенно среди детей в условиях коллективов: детские сады, школы, когда родители, несмотря на недомогание, отправляют детей в учреждения, тем самым увеличивая распространение вируса. К развитию осложнений приводят поздние обращения за медицинской помощью».

Пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Врачи рекомендуют населению соблюдать меры профилактики:

  • не посещать общественные места,
  • соблюдать правила гигиены,
  • проветривать помещения,
  • а также оставаться внимательными к своему здоровью и здоровью своих близких.

«При первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью».

Пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.