В Омской области построят еще один крематорий

Компания «Возобновляемые ресурсы» не отказалась от планов построить под Омском крематорий. Ранее реализация идея застопорилась из-за того, что земельный участок, определенный под строительство, принадлежит минобороне.
Однако, как рассказал директор компании Виталий Карпов, военные не против передать участок региону, договоренность об этом уже достигнута.
«По плану строительство крематория начнется весной 2025 года. Проект готов, осталось привязать его к той территории, которая будет выделена», — рассказал Карпов «РБК-Омск».
Предполагаемый участок под строительство находится на стыке Ленинского района города и Омского района.
Напомним, этот крематорий станет в регионе уже вторым. Сейчас подобный объект возводится в Надеждино.