В Воронежской области определили цену путевок в детские оздоровительные лагеря на 2025 год

Утвердили цену путевок в детские оздоровительные лагеря Воронежской области на 2025 год. Их стоимость указана в постановлении на портале регионального правительства. Документ подписал губернатор Александр Гусев.
Один день отдыха в стационарном лагере с круглосуточным пребыванием будет стоит 1037 рублей на ребенка. Стандартная путевка на 14 дней, таким образом, обойдется в 14 518 рублей.
Для нестационарных лагерей с круглосуточным пребыванием сутки будут стоить 843 рубля.
Для нестационарных с дневным пребыванием цена соответственно будет вдвое ниже — 421,5 рубля.
По сравнению с 2024 году базовая стоимость детских лагерей увеличилась на 4 процента.