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В Воронежской области определили цену путевок в детские оздоровительные лагеря на 2025 год

Один день в стационарном лагере с круглосуточным пребыванием обойдется в 1037 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Утвердили цену путевок в детские оздоровительные лагеря Воронежской области на 2025 год. Их стоимость указана в постановлении на портале регионального правительства. Документ подписал губернатор Александр Гусев.

Один день отдыха в стационарном лагере с круглосуточным пребыванием будет стоит 1037 рублей на ребенка. Стандартная путевка на 14 дней, таким образом, обойдется в 14 518 рублей.

Для нестационарных лагерей с круглосуточным пребыванием сутки будут стоить 843 рубля.

Для нестационарных с дневным пребыванием цена соответственно будет вдвое ниже — 421,5 рубля.

По сравнению с 2024 году базовая стоимость детских лагерей увеличилась на 4 процента.