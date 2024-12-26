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Омичке, которая выгуливала сына на поводке, не позволили оспорить штраф

Суд признал наказание законным.

Источник: Om1 Омск

Первомайский районный суд рассмотрел жалобу омички на решение комиссии по делам несовершеннолетних, которая признала её виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Причиной стало необычное происшествие: мать выгуливала своего маленького сына на поводке и позволила ему ползать на четвереньках, изображая собаку. Инцидент произошёл 30 сентября на спортивной площадке у многоквартирного дома.

Комиссия по делам несовершеннолетних квалифицировала действия матери по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и вынесла предупреждение. Женщина обжаловала это решение в суде, заявив, что игра была безобидной и происходила по просьбе самого ребёнка. По её словам, игра в «собачку» никак не повлияла негативно на здоровье и развитие ребёнка.

Однако суд отклонил жалобу и оставил постановление комиссии в силе. В своём решении суд подчеркнул, что родители обязаны обеспечивать не только физическое, но и нравственное развитие детей, а подобное поведение недопустимо. Таким образом, суд пришёл к выводу, что мать нарушила свои обязанности, допустив такое поведение ребёнка.

штрафы