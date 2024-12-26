Омичке, которая выгуливала сына на поводке, не позволили оспорить штраф

Комиссия по делам несовершеннолетних квалифицировала действия матери по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и вынесла предупреждение. Женщина обжаловала это решение в суде, заявив, что игра была безобидной и происходила по просьбе самого ребёнка. По её словам, игра в «собачку» никак не повлияла негативно на здоровье и развитие ребёнка.