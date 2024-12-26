В Хабаровском крае стало одной аварийной школой меньше

Напомним, что ремонт школы № 1 в селе Князе-Волконское находится под личным контролем губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. В начале текущего года на эти цели муниципалитету было выделено 23 миллиона рублей — эти средства пошли на реконструкцию фундамента. Кроме того, в июле глава региона принял решение дофинансировать работы ещё на 29,9 миллиона, без которых проблема с аварийным состоянием здания до конца бы решена не была.