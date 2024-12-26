В Хабаровском крае стало одной аварийной школой меньше

В школе села Князе-Волконское в Хабаровском районе завершился долгожданный капитальный ремонт, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В ходе реконструкции учреждения там заменили окна и двери, привели в порядок лестничные марши, подсобные помещения, систему электроснабжения, благоустроили прилегающую территорию, закупили новые парты, стулья и другое необходимое для учёбы оборудование.
По информации пресс-службы администрации муниципалитета, капитальный ремонт сельской школы обошёлся в 29 миллионов рублей. Благодаря реконструкции с учебного заведения удалось снять статус аварийного, а это значит, что уже третью четверть 157 её учеников, ранее распределённые по другим образовательным учреждениям, смогут начать в родных стенах.
— Теперь для учащихся и учителей обеспечены современные, комфортные условия для получения образования и работы. Родители, дети и педагоги уже готовят классы к началу третьей четверти, — рассказали нашему корреспонденту в администрации Хабаровского района.
Напомним, что ремонт школы № 1 в селе Князе-Волконское находится под личным контролем губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. В начале текущего года на эти цели муниципалитету было выделено 23 миллиона рублей — эти средства пошли на реконструкцию фундамента. Кроме того, в июле глава региона принял решение дофинансировать работы ещё на 29,9 миллиона, без которых проблема с аварийным состоянием здания до конца бы решена не была.