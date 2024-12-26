Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый светофор заработал у «Большого ГУМа» во Владивостоке

На перекрёстке улиц Уборевича и Светланской изменилась схема движения транспорта.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке на перекрёстке улиц Уборевича и Светланской заработал новый светофор. Его установили в районе торгового центра «Большой ГУМ». С появлением автоматического регулировщика изменилась и сама схема движения транспорта.

Теперь на этом участке предусмотрены отдельные фазы работы светофора для левых и правых поворотов с улицы Светланской. При движении по улице Уборевича к перекрёстку водители могут либо повернуть направо, либо проехать прямо. Об этом рассказали специалисты администрации Владивостока.

Сейчас Центр организации дорожного движения Владивостока отлаживает работу светофора с учётом транспортного потока. Завершить все работы по настройке планируют на следующей неделе.

Как заявляет пресс-служба мэрии, новые светофоры должны сделать передвижение по историческому центру города более безопасным и удобным для пешеходов.