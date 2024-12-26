Новый светофор заработал у «Большого ГУМа» во Владивостоке

Во Владивостоке на перекрёстке улиц Уборевича и Светланской заработал новый светофор. Его установили в районе торгового центра «Большой ГУМ». С появлением автоматического регулировщика изменилась и сама схема движения транспорта.
Теперь на этом участке предусмотрены отдельные фазы работы светофора для левых и правых поворотов с улицы Светланской. При движении по улице Уборевича к перекрёстку водители могут либо повернуть направо, либо проехать прямо. Об этом рассказали специалисты администрации Владивостока.
Сейчас Центр организации дорожного движения Владивостока отлаживает работу светофора с учётом транспортного потока. Завершить все работы по настройке планируют на следующей неделе.
Как заявляет пресс-служба мэрии, новые светофоры должны сделать передвижение по историческому центру города более безопасным и удобным для пешеходов.