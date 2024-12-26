Новый светофор заработал у «Большого ГУМа» во Владивостоке

Теперь на этом участке предусмотрены отдельные фазы работы светофора для левых и правых поворотов с улицы Светланской. При движении по улице Уборевича к перекрёстку водители могут либо повернуть направо, либо проехать прямо. Об этом рассказали специалисты администрации Владивостока.