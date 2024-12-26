Воронежцы пожаловались Бастрыкину на непригодную воду

Воронежские следователи уже организовали процессуальную проверку, чтобы разобраться в обстоятельствах происходящего в Ступино. Александр Бастрыкин взял вопрос на личный контроль, поручив коллегам представить доклад о ходе, а затем и о результатах проделанной работы.
В настоящее время концентрация опасных веществ в воде, которая поступает в дома жителей села, превышает допустимые нормы в десятки раз. Люди рассказывают, что даже дорогостоящие фильтры не помогают. А техника, работающая на таком чудо-ресурсе, быстро ломается.
Водопроводные сети в селе после закрытия местного колхоза оказались фактически бесхозными. Их какое-то время обслуживала местная администрация, но в итоге центральное водоснабжение просто отключили — за «экономической невыгодностью». Без воды оказались более ста семей.