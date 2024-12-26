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Воронежцы пожаловались Бастрыкину на непригодную воду

Жители села Ступино, что в Рамонском районе, пожаловались на ситуацию с водоснабжением в населенном пункте главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Люди уже больше двух лет живут без центрального водоснабжения, а вода, поступающая из частных скважин, не пригодна ни для бытовых нужд, ни для, тем более, приготовления пищи.

Источник: Reuters

Воронежские следователи уже организовали процессуальную проверку, чтобы разобраться в обстоятельствах происходящего в Ступино. Александр Бастрыкин взял вопрос на личный контроль, поручив коллегам представить доклад о ходе, а затем и о результатах проделанной работы.

В настоящее время концентрация опасных веществ в воде, которая поступает в дома жителей села, превышает допустимые нормы в десятки раз. Люди рассказывают, что даже дорогостоящие фильтры не помогают. А техника, работающая на таком чудо-ресурсе, быстро ломается.

Водопроводные сети в селе после закрытия местного колхоза оказались фактически бесхозными. Их какое-то время обслуживала местная администрация, но в итоге центральное водоснабжение просто отключили — за «экономической невыгодностью». Без воды оказались более ста семей.

ЖКХ