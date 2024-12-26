Воронежцы пожаловались Бастрыкину на непригодную воду

Жители села Ступино, что в Рамонском районе, пожаловались на ситуацию с водоснабжением в населенном пункте главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Люди уже больше двух лет живут без центрального водоснабжения, а вода, поступающая из частных скважин, не пригодна ни для бытовых нужд, ни для, тем более, приготовления пищи.