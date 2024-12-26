Полное закрытие района: на западе Крыма пройдут масштабные учения

«Пройдут большие учения, в них будет задействовано большое количество людей. Скопления людей не будет нигде, чтобы противник не мог нам нанести в этой части ущерб. Но будет очень большое количество постов, полное закрытие района», — сказал он в эфире телеканала «Крым 24».