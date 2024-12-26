Полное закрытие района: на западе Крыма пройдут масштабные учения

«Пройдут большие учения, в них будет задействовано большое количество людей. Скопления людей не будет нигде, чтобы противник не мог нам нанести в этой части ущерб. Но будет очень большое количество постов, полное закрытие района», — сказал он в эфире телеканала «Крым 24».
По словам Аксенова, учения будут максимально приближены к реальной боевой обстановке. В них также примут участие подразделения Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии и ФСО.
«Прошу крымчан отнестись к этим учениям с пониманием. Никому в данном случае проведение учений не станет ни тратой времени, ни какими-то эмоциональными переживаниями. Это все во благо», — призвал руководитель региона.
Глава республики также отметил, что батальон «Барс» в Крыму является самым многочисленным среди всех аналогичных подразделений в приграничных регионах РФ. Бойцы регулярно проходят обучение и боевое слаживание.
«Все подразделения “Барс-Крым” укомплектованы, вооружены, одеты, обуты, и это за счет предпринимателей. Бюджетных денег на “Барс-Крым” мы сегодня не тратим», — отметил Аксенов.
Он также подчеркнул, что количество желающих вступить в батальон в десять раз превышает нынешнюю его численность. При этом сегодняшнее количество бойцов «Барс-Крым», по словам Аксенова, более чем достаточное.
Отряды добровольцев «Барс» сформированы в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины.
Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, на сегодняшний день отряды насчитывают порядка 45 тысяч человек.
По словам замначальника Генштаба, в штатную структуру формирований «Барс» включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Они высоко мотивированы, способны выполнять самые сложные боевые задачи наравне с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации.
Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки — огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.