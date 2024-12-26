В посольстве Азербайджана в Москве откроют книгу соболезнований

Как передает Report, оставить записи в книге соболезнований можно будет 26 декабря с 16:00 до 18:00 и 27 декабря с 14:00 до 16:00 в здании на Вознесенском переулке. С утра к посольству несут цветы в память о жертвах.
Embraer 190 выполнял рейс Баку—Грозный, но на подлете к столице Чечни его перенаправили на другой аэродром из-за тумана. Борт развернулся и, подав сигнал бедствия в связи с отказом системы управления, запросил аварийную посадку в Актау, однако до полосы не дотянул и потерпел крушение.
В самолете, в котором было 67 человек, находились граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Среди погибших — семеро россиян, среди выживших — девять. Причина произошедшего выясняется. В трех странах — России, Азербайджане и Казахстане — возбуждены уголовные дела о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспорта.