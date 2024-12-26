В Ангарске привлекли к ответственности лихача на Mercedes за дрифт перед администрацией

В Ангарске сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, который устроил дрифт в центре города. Лихую езду сняли на видео неравнодушные ангарчане. В ролике запечатлено, как дрифтует водитель Mercedes на парковке около администрации города, пишет ИА IrkutskMedia.