В Ангарске привлекли к ответственности лихача на Mercedes за дрифт перед администрацией

В Ангарске сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, который устроил дрифт в центре города. Лихую езду сняли на видео неравнодушные ангарчане. В ролике запечатлено, как дрифтует водитель Mercedes на парковке около администрации города, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области, любителем опасных маневров оказался 24-летний молодой человек. Его привлекли к административной ответственности за нарушения ПДД.
Кроме того, иномарка нарушителя была направлена на экспертизу, так как усматривались признаки изменения номеров транспорта, что является основанием для привлечения к уголовной ответственности.