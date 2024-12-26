Астроном: никакой чёрной Луны хабаровчане не увидят

За последние дни соцсети Хабаровска заполнились постами о предстоящей «чёрной Луне», которая взойдёт над городом 31 декабря — как раз перед Новым годом. Событие действительно состоится, однако его масштаб переоценён, сообщил «АиФ-Дальинформ» руководитель клуба «Астрономия в Хабаровске» Владимир Моисеев.
Понятие «чёрная Луна», отметил специалист, не входит в научную астрономическую терминологию. Так в некоторых кругах называют новолуние, которое выпадает второй раз на один календарный месяц. Событие происходит реже, чем обычное лунное затмение — примерно раз в два-три года, — но по зрелищности значительно уступает последнему.
«Это обычное новолуние, только 13-е за год по счёту. В небе ничего стоящего видно не будет. Теоретически, ночью Луна будет выглядеть как пятно, которое закрывает фон неба за ним», — пояснил Моисеев.
На дневном небе, добавил астроном, такое событие будет невозможно разглядеть даже через мощные телескопы. А желающим полюбоваться Луной насыщенного чёрного цвета придётся ждать ещё несколько лет — такой вид спутник Земли приобретает лишь во время полного солнечного затмения, когда закрывает собой нашу звезду.