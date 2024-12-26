Астроном: никакой чёрной Луны хабаровчане не увидят

На дневном небе, добавил астроном, такое событие будет невозможно разглядеть даже через мощные телескопы. А желающим полюбоваться Луной насыщенного чёрного цвета придётся ждать ещё несколько лет — такой вид спутник Земли приобретает лишь во время полного солнечного затмения, когда закрывает собой нашу звезду.