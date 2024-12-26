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Водитель с поддельными правами попался из-за нарушения ПДД в Хабаровском крае

Автомобиль помещен на спецстоянку.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль на дороге к поселку Горный. Водитель не пристегнул ремень безопасности. Во время проверки оказалось, что его права зарегистрированы на другого человека. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Мужчину доставили в отдел полиции. Там выяснили, что он никогда не обучался в автошколе и не получал водительского удостоверения.

«Поддельные права мужчина купил в интернете. На него завели уголовное дело за использование фальшивых документов», — рассказали в ОМВД России по Солнечному району.

Водителя оштрафовали за отсутствие ремня и управление автомобилем без прав. Машина отправлена на штраф-стоянку.