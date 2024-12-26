Водитель с поддельными правами попался из-за нарушения ПДД в Хабаровском крае

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль на дороге к поселку Горный. Водитель не пристегнул ремень безопасности. Во время проверки оказалось, что его права зарегистрированы на другого человека. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.