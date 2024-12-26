Запатентован способ нанесения самоочищающихся покрытий с помощью аэрозоля

Для создания самоочищающихся поверхностей сейчас чаще всего используются нанокристаллические порошки диоксида титана. Но у них есть недостаток — они работают в узком спектральном диапазоне, относящемуся к ультрафиолетовой области. В связи с этим ученые ищут способы расширить спектр действия в видимую область, чтобы для их работы можно было использовать не только солнечный свет, но и комнатные источники освещения. Ученые из ФИЦ «Институт катализа СО РАН» смогли решить эту проблему — они создали композитные фотокатализаторы с расширенным спектром действия.