Запатентован способ нанесения самоочищающихся покрытий с помощью аэрозоля

НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Аэрозольный способ нанесения покрытий на поверхность материалов для самоочистки от микроорганизмов и токсических соединений разработали и запатентовали ученые Федерального исследовательского центра (ФИЦ) «Институт катализа СО РАН» в Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра.
Для создания самоочищающихся поверхностей сейчас чаще всего используются нанокристаллические порошки диоксида титана. Но у них есть недостаток — они работают в узком спектральном диапазоне, относящемуся к ультрафиолетовой области. В связи с этим ученые ищут способы расширить спектр действия в видимую область, чтобы для их работы можно было использовать не только солнечный свет, но и комнатные источники освещения. Ученые из ФИЦ «Институт катализа СО РАН» смогли решить эту проблему — они создали композитные фотокатализаторы с расширенным спектром действия.
«Мы предложили специальные аэрозольные составы, которые содержат в себе фотоактивный компонент, связующее соединение и растворитель. Эти составы методом распыления можно наносить на поверхности разных материалов. После высыхания формируется тонкопленочное фотоактивное покрытие, которое самоочищается под действием света. Другие способы сложнее в реализации, например, когда материал делают уже со “встроенным” компонентом», — цитирует пресс-служба ведущего научного сотрудника Отдела нетрадиционных каталитических процессов Института катализа СО РАН Дмитрия Селищева.
Специалисты запатентовали простой способ нанесения фотоактивных покрытий на поверхность материалов для самоочистки от микроорганизмов и токсических соединений. Обычно такие материалы изготавливают с изначально включенными в их структуру активными компонентами, а новый метод позволяет формировать тонкий слой фотокатализатора на поверхности уже готовых изделий. Разработанные в ИК СО РАН фотокатализаторы эффективны в широком спектральном диапазоне, включая УФ-излучение и видимый свет. Как пояснили в пресс-службе, такие катализаторы могут быть использованы для очистки помещений на постоянной основе. «Мы разрабатываем композитные фотокаталитические системы. Диоксид титана, допированный азотом, имеет отличные свойства поверхности и поглощает свет в видимой области. Другой компонент, вольфрамат висмута, позволяет существенно повысить скорость окислительной деструкции за счет создания гетероструктурной композиции и эффективного переноса зарядов», — цитирует ученого пресс-служба.