В Ленобласти проходят съемки фильма о детях-узниках нацистского лагеря под Гатчиной

Действие фильма разворачивается в ноябре 1943 года на оккупированной территории Гатчинского района Ленобласти. Нацисты привозят в кузове грузовика несколько советских детей-сирот в Вырицу, где находится так называемый «детский приют», по сути, являющийся концлагерем. Ребят содержат в нечеловеческих условиях и используют как доноров. Сплотившись, дети решают бежать.