В Ленобласти проходят съемки фильма о детях-узниках нацистского лагеря под Гатчиной

«Основанный на реальных событиях полнометражный художественный фильм с рабочим названием “Детский лагерь смерти” создается в рамках проекта “Без срока давности”», — пояснили в пресс-службе кинокомпании «Триикс Медиа», занимающейся производством картины при поддержке Фонда кино.
Действие фильма разворачивается в ноябре 1943 года на оккупированной территории Гатчинского района Ленобласти. Нацисты привозят в кузове грузовика несколько советских детей-сирот в Вырицу, где находится так называемый «детский приют», по сути, являющийся концлагерем. Ребят содержат в нечеловеческих условиях и используют как доноров. Сплотившись, дети решают бежать.
Премьера картины в кинотеатрах страны запланирована на 2025 год. Она будет приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.