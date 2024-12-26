Нижегородским медикам вручили награды за профессиональные достижения

«Сегодня в отрасли здравоохранения Нижегородской области представлено 146 учреждений, и каждый сотрудник выполняет важную роль в работе всей системы. Нижегородское здравоохранение — это около 60 тысяч человек. Хочется отметить каждого участника лечебного процесса, от санитарки до главного врача, и, конечно же, всех тех, кто выполняет административные, технические функции. Спасибо за ваш значимый труд!» — подытожила Галина Михайлова.