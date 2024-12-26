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Беглов назначил экс-главу КГА Григорьева директором Музея истории города

Новым генеральным директором Музея истории города стал экс-председатель комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев, сообщает пресс-служба Смольного. До этого момента он работал с приставкой «врио».

Источник: Коммерсантъ

Григорьев является заслуженным архитектором России, членом-корреспондентом Международной Академии архитектуры. С 2015 по 2021 годы он занимал пост председателя комитета по градостроительству и архитектуре. Затем его назначили на пост спецпредставителя губернатора Петербурга Александра Беглова.

В свою очередь предыдущий глава Музея истории города Владимир Кириллов в декабре этого года был назначен директором музея Суворова. До назначения в культурные учреждения он занимал пост вице-губернатора Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в начале декабря приставок «врио» на своих постах лишились председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко и глава комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик.