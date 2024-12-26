Беглов назначил экс-главу КГА Григорьева директором Музея истории города

Григорьев является заслуженным архитектором России, членом-корреспондентом Международной Академии архитектуры. С 2015 по 2021 годы он занимал пост председателя комитета по градостроительству и архитектуре. Затем его назначили на пост спецпредставителя губернатора Петербурга Александра Беглова.
В свою очередь предыдущий глава Музея истории города Владимир Кириллов в декабре этого года был назначен директором музея Суворова. До назначения в культурные учреждения он занимал пост вице-губернатора Петербурга.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в начале декабря приставок «врио» на своих постах лишились председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко и глава комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик.