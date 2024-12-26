В Воронеже достроили школу на 1,5 тыс мест в «Яблоневых садах»

В образовательном учреждении оборудуют 63 класса. Всего в школе три блока, два из них — для начальной и средней школы, а в третьем разместятся спортивные залы, медицинский кабинет, мастерские, творческие студии, конференц-зал и другие. В обязанности подрядчика также входит обустройство прилегающей территории. В региональном министерстве строительства ранее сообщали, что со стороны улицы Загоровского перед школой установят шумозащитный экран. Школу оснастят современным оборудованием.