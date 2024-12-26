В Воронеже достроили школу на 1,5 тыс мест в «Яблоневых садах»

В Центральном районе Воронежа завершили строительство школы в ЖК «Яблоневые сады». Проект образовательного учреждения является аналогом школы № 108 на улице Домостроителей. Открытие планируется на сентябрь 2025-го. Школа рассчитана на 1575 мест. Об этом сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин.
Строительство школы велось в рамках реализации федеральной программы «Современная школа» нацпроекта «Образование». Ранее сообщалось, что на реализацию проекта из бюджетов разных уровней выделят более 2 млрд рублей.
В образовательном учреждении оборудуют 63 класса. Всего в школе три блока, два из них — для начальной и средней школы, а в третьем разместятся спортивные залы, медицинский кабинет, мастерские, творческие студии, конференц-зал и другие. В обязанности подрядчика также входит обустройство прилегающей территории. В региональном министерстве строительства ранее сообщали, что со стороны улицы Загоровского перед школой установят шумозащитный экран. Школу оснастят современным оборудованием.
— Завершили строительство общеобразовательной школы в квартале, ограниченном улицами Шишкова — Загоровского — Ломоносова — Московским проспектом. Проект реализован благодаря поддержке губернатора Александра Гусева и участию в нацпроекте «Образование». Уже получено разрешение на ввод объекта, приступаем к процедуре лицензирования, формированию списка обучающихся и педагогического состава, — отметил Сергей Петрин.
Школа № 108 на улице Домостроителей открыла свои двери 2 сентября 2024-го. В образовательное учреждение набрали семь первых классов, а всего зачислили 1560 детей. Все школьники будут учиться в первую смену.
В середине декабря в областном центре выбрали подрядчика, который построит школу на 2 тыс. мест в Шилово. Стоимость объекта 2 млрд 952 млн 171,3 тыс. рублей. Комплекс работ планируют завершить к середине августа 2026-го.