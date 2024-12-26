В Иркутске изменится график работы общественного транспорта в новогодние праздники

В Иркутске в связи с новогодними праздниками изменится график работы общественного транспорта. С 29 декабря по 8 января троллейбусы, трамваи и автобусы будут курсировать по обновленному расписанию, включая продление работы в новогоднюю ночь. В частности, 31 декабря муниципальный транспорт будет работать до полуночи на ряде ключевых маршрутов, сообщает ИА IrkutskMedia.
По информации от пресс-службы администрации Иркутска, работа муниципального пассажирского транспорта 31 декабря будет продлена до 0.00 на следующих маршрутах:
• Автобусы: № 6 «Ц. Рынок — пос. Жилкино», № 8 «Н. И. ТЭЦ — м/р Зеленый», № 28 ₽ «Ц. Рынок — Авиазавод», № 33 «Ц. Рынок — ст. Батарейная», № 37 «Ц. Рынок — Н. Ленино», № 67 «м/р Первомайский — м/р Топкинский»;
• Трамваи: № 1 «ул. Волжская — Студгородок», № 3 «ул. Волжская — Ц. Рынок», № 4 «Ц. Рынок — ул. Братская», № 5 «м/р Солнечный — ул. Депутатская — Ц. Рынок»;
• Троллейбусы: № 3 «м/р Солнечный — пр. Марата», № 4 «ул. Свердлова — Аэропорт», № 5 «Сквер им. Кирова — М. Конева», № 7 «ул. Свердлова — м/р Первомайский», № 8 «ул. Свердлова — м/р Юбилейный».