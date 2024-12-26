В Иркутске изменится график работы общественного транспорта в новогодние праздники

В Иркутске в связи с новогодними праздниками изменится график работы общественного транспорта. С 29 декабря по 8 января троллейбусы, трамваи и автобусы будут курсировать по обновленному расписанию, включая продление работы в новогоднюю ночь. В частности, 31 декабря муниципальный транспорт будет работать до полуночи на ряде ключевых маршрутов, сообщает ИА IrkutskMedia.