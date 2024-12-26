«Папа, я тебя люблю!»: Сергей Боярский поздравил отца с днем рождения и опубликовал трогательное фото

Депутат Госдумы Сергей Боярский и сын знаменитого Д’Артяньяна опубликовал трогательное фото с отцом в день его 75-летия. Напомним, 26 декабря легендарный артист празднует юбилей. Сын написал папе несколько теплых слов и показал детский снимок из семейного альбома, где Боярские позируют с гитарами. Д’Артаньян без фирменной шляпы, зато с длинными и густыми усами.
— С днем рождения, папа! Я тебя люблю! — написал Боярский-младший в своем личном Telegram-канале.
Напомним, «КП — Петербург» пообщалась с родственниками Михаила Сергеевича и узнала, как он будет праздновать 75-летие. Оказывается, Боярский будет на сцене, но потом посидит тихо в семейном кругу. Артисту часто дарят в подарок символику любимого «Зенита», а в последнее время она зачитывается книгами по философии.