«Папа, я тебя люблю!»: Сергей Боярский поздравил отца с днем рождения и опубликовал трогательное фото

Напомним, «КП — Петербург» пообщалась с родственниками Михаила Сергеевича и узнала, как он будет праздновать 75-летие. Оказывается, Боярский будет на сцене, но потом посидит тихо в семейном кругу. Артисту часто дарят в подарок символику любимого «Зенита», а в последнее время она зачитывается книгами по философии.