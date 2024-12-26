Главный тренер «Авангарда» Ги Буше вернулся в Омск

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше вновь вернулся в Омск после завершения курса лечения в Канаде. Сегодня, 26 декабря, он провёл тренировку команды на «G-Drive Арене». В его отсутствие тренировочный процесс возглавлял помощник Дэйв Барр.
Кроме того, на тренировке к составу «ястребов» присоединились два новых игрока — защитник Евгений Кулик и нападающий Константин Окулов. Обновлённая команда активно готовится к следующему матчу.
Уже в эту субботу, 28 декабря, «Авангард» встретится с тольяттинской «Ладой». Игра начнётся в 19:30 на домашней арене.