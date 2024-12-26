Главный тренер «Авангарда» Ги Буше вернулся в Омск

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше вновь вернулся в Омск после завершения курса лечения в Канаде. Сегодня, 26 декабря, он провёл тренировку команды на «G-Drive Арене». В его отсутствие тренировочный процесс возглавлял помощник Дэйв Барр.