Погода в Челябинской области резко испортится, объявлено штормовое

«Днем 27 декабря в отдельных районах ожидаются метели, на дорогах гололедица, порывы ветра до 20 м/с», — говорится в сообщении ЕДДС-112.
Завтра в регионе облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, днем в северной половине и на крайнем востоке — умеренный.
В отдельных районах метели, гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный: ночью его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 16 м/с, днем — 8−13 м/с, кое-где порывы 15−20 м/с.
Температура воздуха 27 декабря ночью минус 9−14, при прояснении — 15−20, днем — минус 1−6.
Непосредственно в Челябинске ближайшей ночью преимущественно без осадков и минус 12−14, днем в пятницу небольшой снег и минус 1−3. Ветер западный: ночью 5−10 м/с, днем 8−13 м/с.