Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погода в Челябинской области резко испортится, объявлено штормовое

Погода в Челябинской области в последнюю пятницу 2024 года резко испортится — объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 75% 768 мм рт. ст. +3°
Источник: Агентство «Москва»

«Днем 27 декабря в отдельных районах ожидаются метели, на дорогах гололедица, порывы ветра до 20 м/с», — говорится в сообщении ЕДДС-112.

Завтра в регионе облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, днем в северной половине и на крайнем востоке — умеренный.

В отдельных районах метели, гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный: ночью его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 16 м/с, днем — 8−13 м/с, кое-где порывы 15−20 м/с.

Температура воздуха 27 декабря ночью минус 9−14, при прояснении — 15−20, днем — минус 1−6.

Непосредственно в Челябинске ближайшей ночью преимущественно без осадков и минус 12−14, днем в пятницу небольшой снег и минус 1−3. Ветер западный: ночью 5−10 м/с, днем 8−13 м/с.